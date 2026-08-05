Следователи отреагировали на удар ВСУ по складу в российском регионе

Следователи возбудили уголовное дело после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на логистический центр в Тульской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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Все произошло в ночь на среду, 5 августа. ВСУ ударили по складскому помещению при помощи беспилотников. В результате произошел пожар, из-за которого пострадали люди. Произошедшее следователи квалифицировали как теракт.

Как уточнили в пресс-службе Wildberries, на логистическом объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после атаки ВСУ на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.