Над Ульяновской областью сбили четыре украинских БПЛА
Средства ПВО ликвидировали четыре беспилотника над территорией Ульяновской области, пострадавших и повреждений имущества нет. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram-канале.
"Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено четыре вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет", - написал он.
Русских добавил, что места падения зафиксированы на территории Старомайнского и Цильнинского районов.
"Напоминаю, что в целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни", - отметил глава региона.