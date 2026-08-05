«Хватать детей и бежать»: военкор призвал реально оценивать угрозы атак

Жителям России необходимо выработать рефлекс и при первых признаках опасности хватать детей и бежать в укрытие, а не начинать снимать происходящее на телефон. Такое мнение высказал в эфире программы «Мы в курсе» военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Напомним, что Вооруженные силы Украины утром 3 августа атаковали заполненный отдыхающими пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком. Жертвами стали семь человек, в том числе трое детей; ранения и травмы получили 47 человек. Очевидцы отметили, что БПЛА держали курс на санаторий — если бы они долетели до цели, жертв могло бы быть намного больше.

Военкор Александр Коц отметил, что ситуацию, схожую с тем, что происходило во время удара по пляжу в Геленджике, он наблюдал и в Сочи, где люди, невзирая на воздушную тревогу, не уходили в укрытие.

«У людей возникает какое-то привыкание. Мы с этим (…) откровенно, ничего не поделаем», — констатировал он, напомнив, что даже в Белгороде, где в случае объявления тревоги «обязательно что-то прилетит», не все прячутся, так как привыкли к опасности.

Однако, по мнению Коца, должен срабатывать рефлекс, что, если начинается стрельба, пусть и достаточно далеко, «надо не хватать телефоны и начинать снимать, а хватать детей под мышки и бежать в ближайшее укрытие».