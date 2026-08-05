Минобороны РФ назвало цели массированного удара в Киеве и Киевской области

Российские войска поразили военные объекты в Киеве и Киевской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли массированный удар в ночь на 5 августа с помощью высокоточного оружия наземного базирования и БПЛА большой дальности.

В Киеве были поражены логистический центр «МЛП-Чайка» — там хранились комплектующие для БПЛА. Другой удар пришелся по инновационному терминалу и логистическому центру «Новая почта», которые являются крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами и осуществляют хранение товаров двойного назначения. Также поражены транспортно-логистический центр «Транс-логистик», производящий БПЛА и хранящий материально-технические средства ВСУ, и логистический центр «Эпицентр» — крупный автоматизированный склад, обеспечивающий хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

В Киевской области ВС РФ поразили логистический центр «Терминал Бровары», где хранятся комплектующие для БПЛА, транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина», являющийся крупным узлом по распределению и хранению комплектующих для беспилотников, а также логистический центр «Бровары» — крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», где хранятся БПЛА и комплектующие к ним.