Работающий через систему Starlink украинский дрон Nemesis ненадёжен для боевого применения. Об этом рассказал РИА Новости технический специалист группировки войск «Север» с позывным Ворон.

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Он отметил, что дрон Nemesis сбили и привезли в мастерскую, но восстанавливать его не планируют.

«Восстанавливать его пока что мы не планируем. Их очень мало у нас летает, плюс здесь очень много электроники», — подчеркнул Ворон.

Ранее командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга заявил, что командование украинских оккупантов теряет возможность управлять своими боевиками в случае уничтожения американских станций Starlink.

Полковник Михаил Коган с позывным Румын рассказал в разговоре с военкором RT Владом Андрицей, как вместе с бойцами перемолол ВСУ под Часовым Яром и выдавил противника во время боёв вдоль Берховского водохранилища в ДНР.