«Дипломатия за закрытыми дверями»: Почему Турция не отвечает на атаки ВСУ

Из-за того, что атаки на турецкие суда со стороны Украины в последнее время участились, Турция может перейти к более жестким мерам, продемонстрировав, что турецкие корабли не могут быть законными военными целями, сказал НСН Тогрул Исмаил.

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Сегодня Турция пытается сохранить возможность диалога как с Украиной, так и с Россией, поэтому не предпринимает жесткие меры в ответ на атаки украинскими войсками турецких судов. Однако риторика Анкары может измениться, если продолжатся сознательные и открытые нападения на корабли. Об этом НСН заявил профессор университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

Дроны Вооруженных сил Украины атаковали турецкое судно Nadezhda в Черном море, которое перевозило в Россию фрукты и овощи. Об этом сообщило турецкое агентство IHA. Отмечается, что пострадали четыре члена экипажа. В свою очередь эксперт Ниджат Сезгин заявил в интервью РИА Новости, что реакция Анкары на атаки ВСУ против турецких гражданских судов не соответствует масштабу угрозы. По его словам, страна должна добиться, чтобы виновных в нападениях привлекли к ответственности.

Исмаил заявил, что Турция пока официально не назвала виновников атаки, кроме того, Анкара пытается сохранить возможность диалога как с Россией, так и с Украиной.

«Реакция со стороны Турции была, просто нужно разделять эмоциональную реакцию и стратегическую. Судно Nadezhda атаковали примерно в двадцати морских милях от Новороссийска. Турецкие власти пока официально не назвали виновников, поэтому говорить об установленной ответственности какой-либо страны я не могу. Есть несколько причин тому, почему Анкара не отвечает жестко. Во-первых, Турция сознательно не хочет превращать отдельные инциденты в прямое турецко-украинское противостояние, пытаясь сохранить возможность диалога и с Москвой, и с Киевом. Ради этого Анкара порой сознательно не называет Украину виновницей атак, даже когда это очевидно. Это касается не только дипломатии, но и более широких стратегий Турции как посредника и самостоятельного центра силы. Во-вторых, юридически Анкара крайне осторожна. В данном случае речь идет о судне, находившемся в районе российского побережья, а не в территориальных водах Турции. Раз нет подтверждения того, кто нанес удар, Турция не может объявить Украину ответственной и перейти к ответным действиям, не создав серьезный международно-правовой дипломатический прецедент. Напомню, что глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на Украине, говорил, что Турция не хочет, чтобы военные действия переходили в более жесткий конфликт», — сказал Исмаил.

Вместе с тем собеседник НСН добавил, что со временем Турция может перейти к жестким мерам.

«Есть и другая сторона — за последнее время подобных эпизодов становится слишком много. Турция постепенно сталкивается с вопросом, где проходит предел ее стратегического терпения. Пока Анкара может предпринимать такие меры, как дипломатическое давление, предупреждения, усиление контроля судоходства, разведывательное сопровождение, а самое главное — закрытые каналы коммуникации. Отсутствие публичной жесткой реакции не означает отсутствие реакции вообще. Турецкая дипломатия традиционно предпочитает сначала действовать за закрытыми дверями, особенно когда речь идет о России и Украине. Если же будет доказано, что украинская сторона сознательно и преднамеренно атаковала турецкое судно или турецких граждан, если это повторится, ситуация может измениться. Тогда Анкара уже продемонстрирует, что турецкий торговый флот не является допустимой целью войны», — уточнил эксперт.

Исмаил перечислил меры, которые Турция уже использует.

«Есть несколько уровней дипломатической реакции, и Турция уже частично их использует. Во-первых, это официальный дипломатический протест и вызов представителей соответствующей стороны. Это наиболее очевидный шаг. Если будет достоверно установлено, что украинская сторона нанесла удар по турецкому судну, Анкара может потребовать объяснений у украинского посольства и официальных гарантий, что подобные инциденты не повторятся. Во-вторых, Турция может действовать через Фидана и спецслужбы и предупредить соответствующую сторону о возможных последствиях, причем Турция уже демонстрирует именно такую линию. В-третьих, Турция может увязать безопасность судоходства с продолжающимися переговорами по российско-украинскому урегулированию. Если Киев хочет сохранить поддержку Турции, возможность использовать Турцию как площадку для переговоров, он должен учитывать турецкие интересы на Черном море. Наконец, существует более сильный дипломатический инструмент — Турция может вынести проблему безопасности гражданского судоходства на международные площадки, включая НАТО, ООН и международные морские структуры. Это позволяет Анкаре, не становясь на сторону России, показать Украине, что у войны есть пределы и что атаки на гражданское судоходство их приближают», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Турция выразила «серьезную озабоченность» в связи с атаками беспилотников на гражданские суда в Черном море. МИД страны потребовал от всех сторон, которые участвуют в судоходстве в регионе, в первую очередь от России и Украины, «срочно принять конкретные меры» для обеспечения безопасности. В дипломатическом ведомстве добавили, что отсутствие превентивных мер может «иметь многомерные негативные последствия» При этом от атак украинских войск страдает не только турецкий флот. Так, ранее Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения.