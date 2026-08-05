Украинский аналитик Юрий Гончаренко заявил, что Вооруженным силам Украины следует переключить внимание с ударов по гражданским объектам на цели, связанные с запуском российской спутниковой системы «Рассвет». По его мнению, это может помешать началу работы российского аналога Starlink, передает «Царьград».

Ранее Илон Маск ограничил доступ к спутниковой сети Starlink для российских военных, после чего разработка отечественной системы ускорилась. Гончаренко полагает, что «Рассвет» создается именно как ответ на отключение россиян от американских спутников.

Эксперт отметил, что вместо атак на склады и прочие гражданские объекты, украинским силам необходимо бить по «законным военным целям» — космодромам, задействованным в запуске спутников. Он добавил, что спутниковая инфраструктура сложна в восстановлении, и выразил надежду, что такие планы уже разрабатываются.

Ранее ВСУ нанесли удар по пляжу в Краснодарском крае. В результате погибли семь человек, включая троих детей, пострадали около 40 человек.