Военный обозреватель обозначил «кратчайшую дорогу» на Киев

Российские войска могут начать наступление на Чернигов, откуда лежит «кратчайшая дорога» на Киев. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По его словам, на Украине уверены, что ВС России могут начать наступление на столицу. В частности, пресс-секретарь пограничной службы Украины Андрей Демченко привел данные украинской разведки о планах российских военных начать наступление на Чернигов, что растянет фронт и создаст угрозу Киеву.

Шлепченко также обратил внимание на то, что именно через Чернигов «лежит кратчайшая дорога на Киев».

«Если русская армия начнет движение в этом направлении, то создаст угрозу столичному региону, а ВСУ вынуждены будут реагировать (…) Черниговщина остается последним «холодным» участком фронта, где не ведутся масштабные боевые действия. Первый, кто нанесет удар, получит шанс захватить инициативу», – пояснил он.

При этом военный обозреватель напомнил, что у Вооруженных сил Украины наблюдается дефицит живой силы. И «растягивать вдоль резко увеличившегося фронта главкому ВСУ Драпатому особо нечего».

Напомним, что в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров в Стамбуле, совместно достигнув определенных договоренностей. Москва получила от Киева зафиксированные на бумаге тезисы будущего соглашения. Войска РФ на киевском и черниговском направлениях были отведены, но после этого переговоры были заморожены по инициативе Украины.