Минобороны: 475 украинских дронов уничтожено за ночь над регионами России

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

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Об этом в среду, 5 августа, сообщили в Минобороны России.

— В течение прошедшей ночи (с 20:00 по московскому времени 4 августа до 08:00 по московскому времени 5 августа) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем, а также над акваториями двух морей, передает Telegram-канал МО РФ.

3 августа украинский БПЛА взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.