Средства ПВО уничтожили более 40 беспилотников над Ростовской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 5 августа уничтожили над Ростовской областью более 40 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что украинские дроны были уничтожены в Тарасовском, Каменском, Миллеровском и Неклиновском районах.

«В Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — написал Слюсарь.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении украинского дрона на территорию сортировочного центра.