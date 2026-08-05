ВС РФ нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву

Российские войска нанесли один из самых массированных ракетных ударов по Киеву за последнее время. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT. По предварительным данным, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет ОТРК "Искандер", гиперзвуковых "Цирконов" и несколько десятков "Гераней".

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"В Броварах горят склады интернет-магазина "Розетка", логистической компании Raben Group и "Фоззи". А также склад компании "Эпицентр". Разрушен логистический центр "Новой Почты" под Киевом и склады "Новуса" на Борщаговке", - говорится в публикации.

Также был уничтожен транспортно-логистический комплекс "Чайка". При этом, по словам местных жителей, там слышали повторную детонацию. Спутники NASA зафиксировали после ударов серьезные пожары в промышленной зоне в восточной части украинской столицы. Целью, вероятно, стали военные предприятия. Уточняется, что местные Telegram-каналы заявили, что не заметили ни одного залпа американского ЗРК Patriot.

Это связывают с дефицитом ракет для данной системы. 4 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России нанесли удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые используются в интересах украинской армии. По данным ведомства, в порту Николаев поражены три сухогруза.

В порту Черноморска удар нанесен по контейнерному терминалу с грузами военного назначения, а также по складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним. Кроме того, южнее Одессы в акватории Черного моря поражен сухогруз. Также российские военные уничтожили два безэкипажных катера (БЭК) в северной части Черного моря к юго-востоку от Очакова.