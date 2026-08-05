В подполье сообщили о беспрецедентном аудите кадров в ВСУ

Приостановка набора личного состава в штурмовые полки Сухопутных войск ВСУ по распоряжению главнокомандующего Михаила Драпатого связана с беспрецедентным аудитом кадров в армии. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"В настоящее время в ВСУ происходит беспрецедентный за все время войны аудит кадров в армии. Наши люди в первую очередь это связывают с напрямую поставленной [Владимиром] Зеленским задачей найти людей для продолжения конфликта. Люди для ВСУ - это очень ценный ресурс. Драпатый с Генеральным штабом занялся этим вопросом достаточно серьезно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в первую очередь разбирательства затронули так называемые личные подразделения экс-главкома ВСУ Александра Сырского - 425-й и 225-й штурмовые полки.

"Внутри них шли серьезные разбирательства СБУ на предмет насилия, пыток на полигонах, коррупции и даже неоказания своевременной медицинской помощи. Оба командира были непосредственно замешаны в преступных делах своих подразделений. Да и реальные заслуги этих полков тоже вызывали вопросы у следствия. Поэтому неудивительно, что при таких высоких потерях именно им в первую очередь закрыли возможность пополнения до особого распоряжения", - сообщил представитель подполья.

Он также связал все происходящее сейчас в Сухопутных войсках ВСУ с "переделом власти". "Сырский ушел, и все, что было неразрывно с ним связано, уже уничтожается и будет уничтожаться впоследствии. Это классический пример смены власти. Такое уже было после Валерия Залужного (экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании - прим. ТАСС)", - пояснил собеседник агентства.

Приостановка пополнения в Сухопутных войсках ВСУ

В конце июля издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники сообщало, что штурмовые полки ВСУ получили распоряжение Драпатого о приостановке пополнения с 26 июля. Издание указывает, что до этого как минимум два штурмовых полка - 425-й ("Скала") и 225-й - имели эксклюзивное право на постоянное пополнение и расширение.

Считается, что 225-й и 425-й полки пользовались прямой поддержкой предыдущего главнокомандующего Александра Сырского, имели большую автономию в своих действиях и лучшее обеспечение по сравнению с другими подразделениями.

За последние два месяца, с тех пор как в публичное пространство вышли многочисленные расследования о пытках, избиениях и убийствах в штурмовых полках и приближенной к "Скале" 155-й бригаде, это первый случай реакции высшего командования на происходящее.

В "Скале" уже отреагировали на нововведение. В комментарии изданию начальник отдела коммуникаций "Скалы" Алексей Братущак отметил, что "на данный момент пополнение полка новобранцами приостановлено, Генштаб начал проверку комплектования воинских частей и справедливости распределения личного состава в целом в ВСУ". По словам Братущака, в полку "приветствуют такую инициативу и готовы всесторонне помогать и реагировать на вызовы, стоящие перед армией на современном этапе".