В России назвали особенность атак ВСУ на мирное население

Киев ведет войну против мирного населения, прицельно атакуя колледжи, автобусы с детьми и пляжи, заявил первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

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«Официальная позиция киевского режима — он воюет с нашими мирными жителями. Прицельно бьет по колледжам, автобусам с детьми и пляжам. Это терроризм в чистом виде, просто стоит, наконец, называть вещи своими именами», — сказал Журавлев.

Парламентарий подчеркнул, что для прекращения атак необходимо уничтожить действующий на Украине режим, а также провести армейские операции по форсированию Днепра и освобождению Киева.

«Признать Украину террористической страной со всеми вытекающими отсюда последствиями — запретом на любые финансовые отношения и помощь. Чтобы прекратить такие налеты, нужно, соответственно, этот режим уничтожить — тогда и запускать дроны по России будет некому. Спланировать и осуществить на фронте армейские операции по форсированию Днепра и освобождению Киева. Когда нацистская мразь будет выкинута из русских городов, тогда и на всей нашей земле воцарится мир», — добавил Журавлев.

Об ударе ВСУ по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки беспилотников упали в селе Архипо-Осиповка. По последним данным, пострадали 58 человек, еще 8 спасти не удалось.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова ранее сообщила, что число детей, не выживших при атаке ВСУ на Геленджик, возросло до четырех человек.

После этого уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова, комментируя атаку дронов ВСУ на Геленджик, подчеркнула, что мир должен знать о преступлениях действующего режима в Киеве.