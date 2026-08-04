Марочко: ВС РФ берут в клещи ВСУ в Ольховатке Харьковской области
Российские бойцы, наступая на восток от Бакшеевки, берут в клещи группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированную в Ольховатке Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
"Продвигаясь в восточном направлении от Бакшеевки по направлению населенного пункта Ольховатка, наши военнослужащие сжимают клещи вокруг украинской группировки", - сказал он.
ВС РФ установили контроль над Бакшеевкой Харьковской области 4 августа.