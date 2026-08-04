Марочко: ВС РФ разрезают ВСУ в Киянице и Храповщине

Военные РФ разрезают дислоцированную в Киянице и Храповщине Сумской области группировку Вооруженных сил Украины и начинают полуохват населенных пунктов, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Продолжается движение наших войск и зачистка лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее населенного пункта Иволжанское. Здесь уже видно, что наши военнослужащие разрезают те группировки, которые находятся в населенных пунктах Кияница и Храповщина и начинают их полуохват, что впоследствии может привести к полному окружению противника", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ начали закрепление на окраинах Кияницы и Храповщины в Сумской области. По его словам, линия обороны противника у данных населенных пунктов ослабла, Киеву не хватает сил восполнять потери на данном участке.