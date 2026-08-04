Эксперт объяснил, почему «Южмаш» остается приоритетной целью ВС РФ

Российские войска нанесли серию ударов по заводу «Южмаш» в Днепропетровской области. Предприятие остается приоритетной целью, поскольку используется для выпуска ракетной техники и как укрепрайон для укрытия личного состава ВСУ, заявил aif.ru полковник запаса Тимур Сыртланов.

По словам эксперта, «Южмаш» представляет двойную угрозу: с одной стороны, предприятие десятилетиями обеспечивало выпуск ракетной техники для ВСУ, с другой — его мощные подземные убежища превращены в укрепрайон для укрытия личного состава и бронетехники. Сыртланов пояснил, что удары наносятся именно для ликвидации производств, влияющих на обороноспособность противника.

Он добавил, что территория завода используется для укрытия вооружения и техники, в том числе глубоко под землей. Нейтрализация таких целей требует непрерывного анализа данных, добытых военной разведкой. В структуре ВС РФ непрерывно анализируется разведывательная информация, после чего планируются массированные удары, отметил эксперт.

Ликвидация формирований ВСУ в промзонах остается приоритетной задачей для безопасного продвижения российских штурмовых групп и минимизации потерь.

Между тем военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что российские войска перешли к систематическому уничтожению морской логистики Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».