Киевский режим отвергает мирное урегулирование и понимает только язык военной силы, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Так он прокомментировал РИА Новости 40-дневную операцию киевского режима, которая, по его словам, завершилась провалом.

«Режим Зеленского доказал, что понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта», — сказал он.

Мирошник добавил, что террористические выпады Киева дали России все основания для усиления военного давления на украинские военные объекты и формирования.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что за это время ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков, а атаки Киева дали России основания для усиления военного давления.

Ранее Мирошник заявил о заинтересованности США и ЕС в затягивании конфликта.