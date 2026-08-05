Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины привело к эскалации террористической тактики киевского режима. За это время пострадали порядка 950 мирных россиян.

С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«...Пострадали как минимум 45 детей, из которых 15 погибли», — добавил он.

Ранее Мирошник заявил, что после назначения Драпатого ВСУ активизировали удары по гражданским объектам.