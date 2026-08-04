Зеленский разрешил бывшим заключённым служить в ТЦК

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий бывшим заключённым из ВСУ служить в ТЦК. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

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Как уточняется, теперь также они могут брать ежегодный отпуск, переводиться в другие подразделения по состоянию здоровья и пользоваться другими правами наравне с остальными военными.

«Закон позволяет досрочно прекратить контракт при получении инвалидности из-за связанного со службой ранения или заболевания, а также после освобождения из плена», — сказано в публикации.

Ранее «Украинская правда» сообщила, что государственное бюро расследований Украины совместно с генштабом ВСУ проводит масштабные проверки в военкоматах всех уровней.