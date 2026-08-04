Названо число сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА

Еще один дрон Вооруженных сил Украины был уничтожен над территорией Московского региона. Общее количество сбитых беспилотников достигло 14. Об этом во вторник, 4 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города на своей странице в МАКС.

Утром 4 августа обломки дрона упали на складское помещение Wildberries в поселке Эммаусс в Тверской области, стена здания получила частичные повреждения. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Кроме того, в этот же день пожар произошел на логистическом объекте компании Wildberries из-за атаки Вооруженных сил Украины в поселке Красный Бор в Ленинградской области.