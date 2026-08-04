Минобороны РФ сообщило о новых ударах по портам Украины

Российские военные продолжают нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в течение дня в порту Николаев были поражены высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами три сухогруза.

В Черноморске (прежнее название — Ильичевск) удары ВС РФ атаковали контейнерный терминал с грузами военного назначения, а также склад с БПЛА FP-2.

В акватории Черного моря южнее Одессы был поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения.

Ранее в Минобороны сообщили, что «Герани» регулярно бьют по сухогрузам, участвующим в транспортировке вооружения, техники и имущества военного назначения для украинских формирований.

В ведомстве уточнили, что в период с 27 июля по 31 июля было поражено 31 морское судно, в том числе 23 типа «сухогруз», четыре типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер.