У берегов Одессы загорелось поврежденное судно

Над акваторией Черного моря у берегов Одессы поднялся густой столб дыма из-за возгорания на борту получившего повреждения корабля, сообщают украинские СМИ.

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Кадры с полыхающим кораблем опубликовало местное издание «Страна», передает ТАСС. На распространенных в сети фотографиях отчетливо виден поднимающийся в небо черный дым от поврежденного объекта.

Ранее Министерство обороны сообщило о поражении четырех сухогрузов с военными грузами для украинской армии. В конце июля российские военные нанесли высокоточные удары по морским судам в портах Одессы и Южного.

Несколькими днями ранее армия России поразила беспилотниками еще два транспортных корабля на переходе морем.