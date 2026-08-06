Названо число сбитых БПЛА над Калужской областью

Силы ПВО ночью уничтожили 17 украинских беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем канале в "Максе".

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Износковского, Козельского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Тарусского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он.

На местах работают оперативные группы. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - добавил губернатор.