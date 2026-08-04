Эксперт оценил предложение Киева о перемирии

Предложенные Киевом три варианта перемирия связаны с тем, что объявленная ранее украинскими властями 40-дневная операция по «принуждению России к миру», пошла «не по плану». К такому выводу пришел военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что Владимир Зеленский предлагает три возможных формата перемирия с Россией — прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и линии фронта. При этом, по данным западных СМИ, США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия.

Военный обозреватель Влад Шлепченко обратил внимание на то, что изначально удары по нефтяной отрасли России «вызвали бурю ликования и восторгов» на Украине, а затем там начали «массово гореть заправки» вдоль стратегических трасс.

«Не меньше 200 уничтожены полностью. У них целый ряд стратегических трасс остался без заправочной инфраструктуры. Соответственно, огромные проблемы с тем, чтобы гнать грузы к фронту», — заметил он.

Также после украинских ударов по российским судам, Москва «перестали миндальничать» с украинскими портами и иностранными кораблями, которые туда приходят.

«Иностранные судовладельцы прекратили активную деятельность в черноморских портах. Как следствие — лег экспорт агропродукции и той части металлургии, которая продолжает работать. А это значит, что на следующий год они остаются без денег», — пояснил обозреватель.

При этом сейчас стартует уборочная кампания, и ранее значительная часть того, что собирали украинские аграрии, сразу отправлялась на экспорт.

«Но если порты не работают, склады будут забиты очень быстро, а потом они могут сгореть. Они это прекрасно понимают», – констатировал Шлепченко, отметил, что при потере этого источника экспорта Украина «будет еще сильнее висеть на шее у Евросоюза».