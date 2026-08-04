Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронами и склад ВСУ в ДНР

Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА и склад материальных средств ВСУ на алексеево-дружковском направлении в ДНР. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Минобороны РФ.

Обнаружить пункт управления украинскими дронами удалось операторам беспилотных систем 6-й мотострелковой бригады во время поддержки наступления российских мотострелков.

«В результате нескольких попаданий дронов пункт управления противника вместе с живой силой противника был уничтожен», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что операторы БПЛА также выявили склад ВСУ в подвале жилого дома. Его координаты передали расчету ударных дронов — после попадания на объекте возник пожар, который уничтожил склад.