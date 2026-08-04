На Украине взорван «особый объект Зеленского». Как сообщает «Царьград», удар пришелся по корпусам завода «Южмаш» в Днепропетровске.

Для удара ВС РФ использовали беспилотники «Герань» и авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции. Как объяснил участник СВО Тимур Сыртланов, этот объект был для Киевом особенным.

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Отмечается, что в советские годы в зданиях завода производилась ракетно-космическая техника. Сейчас территория используется ВСУ для укрытия личного состава и оружия, «в том числе и глубоко под землей». На его территории имеются подземные бункеры, рассчитанные на защиту от ядерного удара.

Сыртланов подчеркнул, что нынешние удары по объекту наносились именно с целью нейтрализации и ликвидации производств, влияющих на обороноспособность противника.