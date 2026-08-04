Эксперт оценил ситуацию на границе Черниговской и Брянской областей

Военный аналитик, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии aif.ru высказался об активизации украинских сил у границ Черниговской области.

По его мнению, эти действия направлены на то, чтобы отвлечь российские подразделения с других участков фронта, однако существенного влияния на ход боевых действий это не окажет.

Эксперт не исключил, что в будущем российским военным придется уделить внимание безопасности на этом направлении. Он допустил создание зоны безопасности в Черниговской области, ссылаясь на оперативную необходимость и интересы местных жителей приграничных районов.

По мнению Дандыкина, для нейтрализации угроз на этом участке потребуется комплексный подход. Ранее он отмечал возможность переброски украинских подразделений к границам Брянской области для проведения диверсионных акций.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, заместитель командира 89-го танкового полка с позывным Каскад заявил, что в ходе вывода мирных жителей из населенного пункта Константиновка оператор с позывным Орех прикрывал эвакуационную группу и уничтожил несколько вражеских дронов.