Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов ВСУ при эвакуации в Константиновке

В ходе вывода мирных жителей из населенного пункта Константиновка оператор с позывным Орех прикрывал эвакуационную группу и уничтожил несколько вражеских дронов. Об этом сообщил заместитель командира 89-го танкового полка с позывным Каскад, передает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным Каскада, расчетам беспилотных систем удалось вывести из строя несколько разведывательных и FPV-дронов ВСУ. Орех ликвидировал гексакоптер R-18, перерубив лопастями своего аппарата оптоволоконный кабель противника.

Каскад отметил, что украинские военные непрерывно атаковали группу, в том числе применяли тяжелые дроны «Баба-яга». Несмотря на это, танковый полк отбил все атаки, и гражданских удалось вывезти без потерь.

Ранее командир расчета с позывным Призрак сообщил, что российские военные перехватили в брянском приграничье португальский разведывательный БПЛА Tekever AR3 с помощью дрона-перехватчика «Лис». Этот аппарат был замечен впервые.

Также до этого операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» за сутки уничтожили четыре наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области. А операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили три НРТК в районе Алексеево-Дружковки.