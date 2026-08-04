Российский военный рассказал о «таранных ударах» по дронам ВСУ

В первую неделю августа операторами беспилотников группировки войск «Север» таранными ударами уничтожено более десяти БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил офицер с позывным Карта, слова которого приводит РИА Новости.

«Специалисты войск беспилотных систем и бойцы мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» сбили более 10 БПЛА самолетного типа противника в Харьковской области», - уточнил начальник планирования и противодействия БПЛА.

По его словам, на предполагаемых маршрутах следования украинских дронов круглосуточно дежурят мобильные огневые группы, что позволяет оперативно обнаруживать цели и передавать информацию расчетам дронов-перехватчиков.

«Операторы беспилотных систем уничтожили вражеские дроны методом тарана. FPV-дрон был оснащен осколочно-фугасной боевой частью, что обеспечило полное выведение из строя основных узлов и агрегатов дронов в Харьковской области», - пояснил Карта.

Ранее в небе над Сумской областью развернулись воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА Вооруженных сил Украины.