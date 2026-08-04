Глава Ростовской области рассказал, сколько БПЛА сбили над регионом за ночь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в «Максе», что за минувшую ночь над девятью районами области было сбито около 40 беспилотников.

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По его словам, информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском», — отметил Слюсарь.

2 августа Слюсарь сообщал, что над регионом за ночь были уничтожены почти полторы сотни беспилотных летательных аппаратов.

До этого два морских беспилотника ВСУ атаковали гражданский контейнеровоз «Янина» в Черном море. Судно, принадлежащее логистической компании Fesco (входит в «Росатом»), затонуло. Членов экипажа спасли интернациональная команда судна Delphinus и вертолетчики Черноморского флота. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал удар по теплоходу «пиратством и морским разбоем». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.