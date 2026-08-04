Пленный рассказал о стоимости побега с Украины без гарантий

Побег с Украины нелегальными путями можно организовать за пять тысяч долларов. При этом никто не дает гарантий того, что «покупатель» услуги сможет успешно пересечь границу. Об этом сообщил пленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщук, его цитирует ТАСС.

По словам солдата, побег из республики организовывают через Молдавию.

Раскрыт размер зарплат контрактников и мобилизованных на Украине

«Цены разные, от пяти тысяч долларов и выше. Тебя доводят только [до украинской границы], а дальше как повезет», — рассказал он.

Ранее другой военнопленный рассказал, что солдаты ВСУ — как заключившие контракт, так и мобилизованные, — ежемесячно получают зарплату в размере 20 тысяч гривен (около 35,6 тысячи рублей).