Пленный из ВСУ заявил о нежелании украинцев воевать с Россией

Простые граждане Украины устали от боевых действий и не хотят продолжать конфликт. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился пленный военнослужащий ВСУ Александр Борщук.

"Все [украинцы] устали. Никто не хочет войны, хотят мира", - рассказал Борщук.

Собеседник агентства выразил также мнение, что власти Украины уничтожают страну.

Ранее Борщук рассказал, что стоимость нелегальной возможности сбежать с Украины в Молдавию начинается от $5 тыс. При этом гарантий успешного пересечения украинской границы нет.