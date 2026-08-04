Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Посовестый рассказал, что командование их отправило в Константиновке в самое пекло и оставило погибать. Его слова приводит ТАСС.

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Украинский пленный рассказал, что командование ВСУ приняло плохое решение, оставив солдат в Константиновке.

Стали известны подробности об эвакуации ВСУ из Константиновки

«Кинули в самое пекло и еще сказали: сидите там, подыхайте. Мы минометка [минометный расчет], а нас кинули в пехоту с четырьмя магазинами [к автомату]. Больше ничего не было», — отметил Посовестый.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль России. По словам президента России Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики (ДНР).