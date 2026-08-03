Иран планировал атаковать три объекта на Украине

Иран планировал нанести удары по трем объектам на Украине после атаки ВСУ по иранскому судну в Каспийском море, но передумал после того, как Киев извинился.

Об этом сообщил секретарь Совета политической целесообразности, бывший главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи иранскому ТВ, пишет Bloomberg.

«Мы были готовы нанести удары по трем объектам на территории Украины, но после того, как эта страна принесла извинения, мы отменили атаку», — сказал он.

25 июля ВСУ атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Жертвой удара стал иранский моряк, несколько членов экипажа получили ранения. Спустя три дня глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что позвонил иранскому коллеге Аббасу Арагчи и сказал ему, что Украина не имела цели наносить удары по гражданским судам или людям. В ответ Арагчи заявил, что Украина должна выплатить Ирану компенсацию за уничтоженное судно.