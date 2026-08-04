В Херсонской области назвали число пострадавших из-за атак ВСУ местных жителей

С 31 июля в Херсонской области погиб местный житель, ранены 23 человека из-за атак ВСУ и подрывов на минах. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Оперативная обстановка в минувшие дни оставалась напряженной. В результате вражеских атак и подрывов на минах погиб один мирный житель, 23 человека пострадали», — отметил он, уточнив, что жертвой атаки дрона стал житель Великой Кардашинки.

В Каховке ранены семь человек, в Алешках — четверо, остальные получили травмы в различных районах Херсонской области. С 31 июля над регионом было уничтожено 76 беспилотников и обезврежено семь взрывоопасных предметов.

Вооруженные силы Украины за последние сутки выпустили в сторону России авиабомбы, американские снаряды и сотни беспилотных летательных аппаратов, рассказали ранее в Минобороны.