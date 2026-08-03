Раскрыто состояние экипажа атакованного ВСУ судна

Три члена экипажа атакованного в Черном море дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) турецкого судна, по предварительным данным, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник в турецком правительстве сообщил, что пожар на судне продолжается. Состояние трех членов экипажа оценили как тяжелое. Он также добавил, что на борту судна находятся 22 члена экипажа, включая 13 граждан Турции.

По словам информатора, в результате атаки украинских дронов получили повреждения жилые помещения и носовая часть судна.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали в Черном море судно Nadezhda, перевозившее фрукты и овощи из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Это произошло около 16:30 примерно в 30 милях от Новороссийска.