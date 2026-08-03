Следовавшее в РФ судно атаковали украинские дроны

Перевозившее из турецкого порта Самсун в Новороссийск овощи и фрукты судно Nadezhda под флагом Камеруна подверглось атаке украинских дронов в Черном море.

В результате атаки ранены четыре моряка, в том числе трое турок, сообщила газета Cumhuriyet.

По информации издания, судно было атаковано в районе 16:30 по местному времени (совпадает с мск) примерно в 30 милях от Новороссийска. По словам капитана корабля Ялчина Шахина, в атаке было использовано шесть-семь украинских беспилотников. В результате ударов на судне возник пожар.

118-метровое судно для перевозки накатных грузов (Ro-Ro Cargo) Nadezhda (номер IMO: 7702657) построено в 1978 году в Дании. Согласно данным открытой печати, принадлежит компании Nadezhda Roro Inc, его оперативным и техническим менеджером является турецкая компания Kalyoncu Ro Ro Denizcilik.