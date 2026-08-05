Объявлено о боестолкновении с ВСУ в Черном море

Вооруженные силы России атаковали украинские безэкипажные катера в Черном море. О боестолкновении с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море сообщает Минобороны России, заявление приводит РИА Новости.

Как объявили в оборонном ведомстве, удар по катерам был нанесен при помощи беспилотных летательных аппаратов модели «Герань». Украинские катера использовались ВСУ в качестве средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Боестолкновение произошло в Черном море в 80 километрах юго-восточнее Очакова.