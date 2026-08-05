Стало известно об уничтожении крупных складов на Украине

Вооруженные силы (ВС) России начали уничтожать крупные склады на Украине. Под удар попали сразу несколько известных брендов, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Огненный вал прокатился по Днепропетровску: уничтожены крупные склады украинских производителей товаров повседневного спроса, шоколада и мороженого. Среди них — склад шоколадной продукции Millennium», — говорится в публикации.

Также была поражена продукция украинского производителя мороженого «Ласунка». Помимо этого, уничтожен крупный склад, где хранилась продукция брендов «Фрекен Бок», Smile, PRO service, Novita, Vortex, Eventa и ЛайKit, сообщают военкоры.

Ранее под удар ВС РФ в нескольких регионах Украины попали склады, где хранили технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, близ Одессы был нанесен комбинированный удар по логистическим объектам — в результате атаки ракет и дронов поражены в том числе складские комплексы.