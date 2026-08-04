В Минобороны сделали заявление после налета дронов ВСУ на Подмосковье

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 320 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны после налета беспилотников на Подмосковье.

В ведомстве указали, что вражеские устройства сбивали в период с 20:00 3 августа до 8:00 вторника, 4 августа.

Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении дронов ВСУ при эвакуации в Константиновке

До этого выяснилось, что пять человек стали жертвами атаки украинских беспилотников в Московской области. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, еще шестеро граждан получили ранения. Всем пострадавшим начали оказывать всю необходимую помощь.