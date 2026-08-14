Меладзе и Джанабаева потратили более восьми миллионов рублей на отдых в Европе

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вместе с детьми и няней потратили более восьми миллионов рублей на отдых в Европе. По данным Shot, семья побывала на французском курорте Куршевель и в Вене.

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В конце февраля Меладзе провел с семьей девять дней в пятизвездочном Rosewood Courchevel. За проживание супругов, троих детей и няни артист, по данным источника, заплатил около шести миллионов рублей. Отель расположен рядом с горнолыжными трассами и предлагает гостям панорамные виды на Альпы.

Спустя четыре недели семья отправилась в Вену, куда прилетела первым классом. Там они остановились в отеле Rosewood, расположенном в историческом здании XIX века в центре Старого города. В гостинице работают ресторан на крыше, спа-комплекс, тренажерный зал и другие сервисы премиум-класса.

После семейных каникул Меладзе выступил на свадьбе украинско-грузинского бизнесмена Ники Ломиа в Каннах. Вместе с ним на одной сцене появились Максим Галкин* и Рики Мартин. По данным Telegram-канала, за выступление артист мог заработать не менее 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Меладзе перестал выступать в России из-за опасений преследования из-за позиции против военного конфликта на Украине. Он принял решение полностью прекратить концертную деятельность на территории России, включая частные мероприятия и корпоративы.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.