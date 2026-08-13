Катя Адушкина подала в суд на своего продюсера

Катя Адушкина подала иск на своего продюсера Елизавету Павлухину, которую раньше называла своей «правой рукой», — сообщает «База». Блогер требует вернуть ей 5,5 млн рублей. По данным телеграм‑канала, причиной судебного спора стал долг и проценты по договору, который они заключили в конце февраля этого года.

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Павлухина, в свою очередь, уверяет, что не выходила на связь по состоянию здоровья: якобы она заболела острым ларингитом в мае и даже попала в реанимацию.

Ранее Катя Адушкина стала гостем Super Fun Club на VK Fest. На встрече она приняла участие в игре от Super и оценила мужские качества. Звезда рассказала, что её избранник должен быть в меру ревнивым, но уметь доверять: «Я очень люблю своих подруг, и если он не отпускает меня с ними в отпуск, то это — минус 10 из 10».

Если же речь идёт об отпуске парня с друзьями, то Адушкина честно призналась, что давно не состоит в отношениях и не помнит, запрещала ли она что‑либо или нет.