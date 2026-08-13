Блогеру Лерчек назначено пожизненное поддерживающее лечение

Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, врачи определили долгосрочный план терапии в связи с онкологическим заболеванием. Об этом сообщают источники, близкие к блогеру.

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33-летней звезде интернета диагностировали четвёртую стадию рака желудка. По данным окружения Чекалиной, ей предстоит проходить таргетную терапию каждые три недели пожизненно (или до момента, когда организм перестанет переносить токсическое воздействие препаратов), а также иммунную терапию с периодичностью раз в две недели.

Ранее блогер уже прошла курсы лучевой и химиотерапии. На прошлой неделе она была вынуждена пропустить прием жизненно важного лекарства из-за судебного заседания — тогда Чекалиной вынесли приговор: пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 765 миллионов рублей.

Возобновление уголовного дела совпало с периодом активных обсуждений состояния блогера. Некоторые общественные деятели и пользователи Сети выражали сомнения в серьезности ее болезни, указывая на активный светский образ жизни после освобождения из-под домашнего ареста.

В настоящее время Лерчек поддерживают близкие. Её избранник, хореограф Луис Сквиччиарини, регулярно делится подробностями лечения невесты и собственными переживаниями. В социальных сетях он обратился к ней с трогательным посланием:

«Лера, ты подарила мне все свое сердце, помогла мне стать лучше, сделала меня настоящим мужчиной и подарила нам прекрасного сына. Ты самая сильная женщина, которую я встречал, и я горжусь тобой. Мы не сдадимся — мы будем бороться вместе. Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько понадобится, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути».

Пара познакомилась, когда Чекалина ещё состояла в браке — она брала у Сквиччиарини уроки аргентинского танго для раскрепощения. После громкого развода с Артемом Чекалиным их отношения переросли в романтические и активно развивались в период домашнего ареста блогера. Впервые пара появилась на публике во время судебного заседания, когда Валерия уже была на позднем сроке беременности. Экс-супруг Артем узнал о ее положении прямо в зале суда.