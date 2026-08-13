У Егора Шипа обнаружены долги по кредиту и налогам

На 24‑летнем блогере висят две задолженности. Super выяснил, что Егор Шип не выплатил ФНС 34 тысячи рублей, а по кредитным платежам — 350 тысяч. Сейчас на певца оформлено только ИП, через которое он, вероятно, получает гонорары за своё творчество.

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Артистом уже занимаются судебные приставы. Если он не погасит долг в ближайшее время, помимо блокировки счетов его могут не выпустить за границу.

Не так давно Шип кардинально сменил имидж. Он отказался от чёлки и рваных джинсов — сделал короткую стрижку и отдаёт предпочтение спортивному стилю. «Глоу‑ап» случился вскоре после того, как артист вернулся в соцсети после перерыва из‑за проблем со здоровьем.

Весной прошлого года врачи диагностировали у Шипа астигматизм и кератоконус и запретили носить очки и линзы. Тогда речь шла о сохранении зрения, а не о полном исцелении. В апреле этого года он готовился к операции на левый глаз, после которой артист на несколько месяцев должен был полностью лишиться зрения.