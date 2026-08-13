Пригожин отреагировал на предложение Руссо о дуэте с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на предложение Авраама Руссо записать дуэт с его супругой Валерией. Его слова передает портал Super.ru.

Пригожин заявил, что не допустит сотрудничества Руссо со своей супругой, пока артист продолжает публично высказываться о нем.

«Никогда в жизни, при моей жизни, этого не будет», — сообщил продюсер.

Он отметил, что не понимает, как после оскорбительных высказываний в его сторону может обсуждаться совместная работа с Валерией.

«Она же видит, что он пачкает ее мужа. После этого какой может быть дуэт?» — добавил Пригожин.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин высказался о банкротстве сына своей супруги — певицы Валерии. Медиаменеджер признался, что готов помочь Арсению Шульгину в решении финансовых проблем, но в рамках разумного.