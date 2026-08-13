Участник группы BTS Ким Тхэхен рассказал о частичной потере слуха

Участник южнокорейской поп-группы BTS Ким Тэхен, известный под сценическим псевдонимом Ви, в четверг, 13 августа, сообщил, что проходит лечение из-за ухудшения слуха.

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По словам артиста, сейчас правое ухо воспринимает звук примерно на треть от уровня левого. Ким Тэхен отметил, что изначально не придавал проблеме большого значения, однако теперь ему приходится регулярно посещать медицинское учреждение и принимать препараты.

Ви добавил, что его проблемы со слухом усилились во время прохождения военной службы, которую он начал в 2023 году и завершил в июне 2025 года. В Южной Корее почти все трудоспособные мужчины обязаны отслужить 18 месяцев, передает издание Variety.

В июле группа BTS решила отказаться от участия в «Грэмми‑2027» после того, как Академия звукозаписи США анонсировала создание новой категории для церемонии 2027 года — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки».

В марте представители Российского союза туриндустрии рассказали, что поток российских туристов в Южную Корею изменился на фоне воссоединения BTS. Большой популярностью пользуются тематические индивидуальные туры «Сеул в стиле k-pop».