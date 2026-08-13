«Лучше не пой»: подавшуюся на сцену Алесю Кафельникову захейтили в Сети

Модель ответила на претензии критиков, заявив, что не желает оставаться в глаза поклонников только моделью.

© WomanHit.ru

27-летняя Алеся Кафельникова очень оскорбилась комментариями подписчиков по поводу ее нового хобби. Девушка искренне недоумевает, почему она обязана продолжать работать моделью, если у нее и другие таланты имеются.

Вслед за многими звездными наследниками Кафельникова решила запеть и уже представила первые зарисовки в своем блоге. Картинка-то фолловерам понравилась. Подать себя с выгодного ракурса и произвести впечатление Алеся точно умеет. А вот ее вокал впечатлил не всех. Почитав негативные комментарии дочь теннисиста выдала свое мнение на этот счет.

«Последние дни я читаю очень разные комментарии, и среди них периодически встречается что-то вроде „лучше не пой“, „иди обратно в модели“. Обратно — это куда? Я веду этот блог уже много лет, и если пролистать его достаточно далеко, можно найти столько разных версий меня. Когда-то я постила верховую езду, потом я перестала эти заниматься. А теперь появилась музыка. И мне сегодня мама написала, что мой блог похож на живой журнал, у которого просто не может быть финального номера», — поясняет Алеся.

Она отметила, что, возможно, «переросла» себя прежнюю и не желает запомниться поклонникам и близким людям только как модель.

«Я не хочу выбирать одну версию себя только потому, что к ней уже привыкли», — заявляет Кафельникова.

Она не до конца уверена, что вокал — ее финальный выбор в плане реализации себя, но и отказываться от него только из-за недовольств посторонних не собирается.

Сейчас уже мало кто помнит, что в более юные годы у Кафельниковой было и еще одно «хобби», крайне опасное и послужившее причиной длительного конфликта с отцом.