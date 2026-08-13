Россияне назвали, кого хотели бы отправить на "Интервидение-2026"

Более 40% россиян затруднились назвать исполнителя, которого они хотели бы видеть представителем России на международном песенном конкурсе "Интервидение-2026". Среди тех артистов, которых респонденты все же называли, чаще всего звучало имя Shaman (Ярослава Дронова) - его выбрали 7%. Такие данные исследования Russian Field есть в распоряжении ТАСС.

Согласно опросу, 41% респондентов не смогли назвать кандидата на участие в конкурсе от России. Еще 9% предложили различных исполнителей, каждый из которых получил менее 1% ответов, а 4% заявили, что не выбрали бы никого либо в целом не заинтересованы в таком выборе.

Среди конкретных исполнителей лидером стал Shaman с 7%. Полину Гагарину и Сергея Лазарева назвали по 4% опрошенных, Татьяну Куртукову - 3%. Филиппа Киркорова и Диму Билана выбрали по 2%, столько же респондентов назвали группу "Любэ" или Николая Расторгуева и Олега Газманова.

Наиболее заметно поддержка Shaman различается в зависимости от возраста респондентов. Среди россиян старше 60 лет его назвали 14%, в группе 45-59 лет - 7%, среди молодежи 18-29 лет - 3%, а среди респондентов 30-44 лет - 2%.

У молодежи предпочтения оказались более разнообразными. Среди опрошенных в возрасте 18-29 лет по 5% выбрали Гагарину и Лазарева, 3% - Билана, по 2% - "Любэ", Газманова и Григория Лепса. Других исполнителей, не вошедших в основной рейтинг, назвали 12% молодых респондентов. При этом затруднились с выбором 27% участников опроса в возрасте 18-29 лет против 48% среди россиян старше 60 лет. Shaman одинаково часто называли мужчины и женщины - по 7%. Гагарину выбрали 7% женщин и 1% мужчин, Лазарева - 6% и 1% соответственно. Мужчины чаще женщин называли "Любэ" или Николая Расторгуева - 3% против менее 1%.

"Интервидение"

На "Интервидении-2025", которое прошло на подмосковной площадке Live Arena, Россию представлял Shaman с песней "Прямо по сердцу". После выступления артист попросил международное жюри не оценивать его номер и таким образом отказался от участия в конкурсном голосовании. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. "Интервидение-2026" планируется провести в Саудовской Аравии.

Всероссийский телефонный опрос Russian Field проводился с 18 по 26 июня 2026 года. Всего были опрошены 1,6 тыс. человек, при этом вопрос о том, кого следует отправить от России на "Интервидение-2026", задавался 774 респондентам. Вопрос был открытым, без предложенных вариантов ответа, имя Shaman в его формулировке не упоминалось. Максимальная статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,44%.