Дом Ольги Серябкиной со SPA‑зоной оценили в 300 миллионов рублей

Дом Ольги Серябкиной оценивают в 300 миллионов рублей. Как живёт певица, выяснил «Звездач». По данным Telegram‑канала, артистка вместе с мужем Георгием Начкебией переехала в особняк в Подмосковье площадью почти 600 квадратных метров несколько лет назад.

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Знаменитость вместе с супругом и сыном поселилась в элитном посёлке примерно в 20 километрах от Москвы. Дом построен на участке в 22 сотки. Роскошная недвижимость может похвастаться четырьмя спальнями, камином и даже отдельной SPA‑зоной с бассейном и сауной. Нашлось место и для огромной гардеробной на верхнем этаже.

Ранее Ольга Серябкина показала фигуру в бикини в личном блоге. 41-летняя певица снялась в черном купальнике с разных ракурсов. Поклонники фото оценили по большей части положительно.

В 2021 году певица родила сына в браке с бизнесменом Георгием Начкебией. Недавно пара провела романтический отдых в Петербурге: Ольге удалось выбраться на отдых с возлюбленным на несколько дней.