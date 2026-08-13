Сябитова раскритиковала популярный ритуал для привлечения мужа

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала ритуал привлечения мужа на Медовый Спас.

© Газета.Ru

Речь идет о примете, когда девушки мажут медом пятки для привлечения мужчины. Сябитова назвала такие методы самовнушением.

«Надо ответить на вопрос: зачем тебе нужен муж? Как он должен сделать тебя счастливой? И самое главное – насколько он способен это сделать? Сначала надо разобраться в себе, понять, зачем тебе нужен этот мужчина, какого счастья ты хочешь в браке, и найти мужчину, который способен это сделать», — отметила телеведущая.

Сябитова подчеркнула, что девушки выходят замуж без сомнительных обрядов, если действительно этого хотят. По мнению телеведущей, для начала дамам стоит определить, какого мужа они хотят. От этого будет зависеть их образ жизни.